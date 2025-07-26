النائب قبلان بعد استقباله مفتي راشيا: نحتاج إلى الوحدة والتنبه من الفتنة

استقبل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان، في مكتبه في سحمر، مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي على رأس وفد علمائي، يرافقه رئيس اتحاد بلديات الاستقلال ياسر خليل ونائب الرئيس عصام الهادي ورؤساء بلديات من منطقة راشيا.

وقال النائب قبلان: "نحن في لبنان، هذا البلد الصغير المتنوّع، متنوّع ولكنه بلد الإنسانية وبلد المحبة وبلد الأخلاق، يجب أن نكون جميعًا يدًا واحدة. اليوم نرى ما يحدث في فلسطين، من تجويع وقتل وتدمير، وهذه العنجهية غير المسبوقة، حيث تُعرض هذه المشاهد والمناظر أمام أعين العالم كلّه، نحن سمعنا عن المجاعة، ولكننا الآن نراها، نرى القتل والدمار والتجويع والتشريد والملاحقة والاضطهاد والقهر أمام أعيننا، سنسأل: هل رأيت ما يحدث في غزة على شاشات التلفاز؟ ماذا فعلت؟ هل تضامنت؟ هل ساندت؟ هل دعمت؟ ماذا فعلت؟ سيقال: لك نصيب من دماء هؤلاء الأبرياء، من هذه الدماء".

اضاف: "الآن نحن بحاجة إلى شيء مهم جدًا، نحتاج إلى الوحدة، وإلى الانتباه إلى هذه الفتنة التي تعصف بمناطقنا وبلادنا وشعوبنا. ونعود إلى القول المأثور: "كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهرًا فيُركب ولا ضرعًا فيُحلب". هذه الفتنة القاعد فيها خير من الواقف، والصامت فيها خير من الناطق، نحتاج أن نصرف عن أنفسنا وشعبنا وأهلنا ما يُحاك ويُحيط بنا، نحتاج أن نعود ونتحدث بلغة حفظ الناس وحفظ المقدسات وحفظ القيم".

وختم قبلان: "نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف بهذه الأمة وبهذه الشعوب، وإخواننا في البلديات، نحن وإياكم حال واحد، نحن جميعًا في خدمتكم، وسنبقى كذلك في كل صغيرة وكبيرة، وكل ما يُطلب وما نستطيع القيام به إن شاء الله لن نتأخر، لأن واجبنا أن نكون في خدمتكم".