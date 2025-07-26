"الأونروا": الناس يُجبرون مجددًا على النزوح بغزة ولا مكان آمنًا في القطاع ولم يسلم أحد

أشارت "وكالة غوث وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين- ​الأونروا​"، إلى أنّ "النّاس يُجبرون مجدّدًا على النّزوح في ​قطاع غزة​، بأوامر من السّلطات الإسرائيليّة"، مؤكّدةً أنّه "ليس لديهم مكان يذهبون إليه".

وشدّدت في تصريح، على أنّ "لا أحد آمن في غزة. لا مكان آمنًا في غزة. لا عمّال الإغاثة، ولا الطّواقم الطبيّة، ولا موظّفو الأمم المتّحدة. لم يسلم أحد"، مشيرةً إلى أنّ "النّاس عانوا أكثر من 650 يومًا من القتل والدّمار واليأس المستمر".