قمة منظمة شانغهاي للتعاون لوسائل الإعلام ومراكز البحوث أصدرت توافق تشنغتشو

أصدرت قمة منظمة شانغهاي للتعاون لوسائل الإعلام ومراكز البحوث، المنعقدة في تشنغتشو حاضرة مقاطعة خنان وسط الصين، والّتي بدأت يوم الأربعاء وتستمر حتّى يوم الأحد، توافُق تشنغتشو.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصّينيّة، أنّه "حضر القمّة أكثر من 400 ممثّل عن نحو 200 من وسائل الإعلام ومراكز البحوث والوكالات الحكوميّة في الدّول الأعضاء بمنظّمة شانغهاي للتعاون والدّول المراقبة والدّول شركاء الحوار، فضلًا عن منظّمات دوليّة وإقليميّة".

وأوضح التوافق أنّه "تم خلال القمّة إجراء تبادلات مكثّفة تحت شعار "المضي قدمًا بروح شانغهاي وبناء موطن جميل معًا"، واستكشاف كيفيّة الاستفادة من دور وسائل الإعلام ومراكز البحوث بشكل أفضل في تعزيز قوّة الصّداقة التقليديّة، وتعميق التعاون متبادل المنفعة بين دول منظّمة شانغهاي للتعاون، وبناء مجتمع مصير مشترك أوثق بين دول المنظّمة".

وأشار الممثّلون، بحسب "شينخوا"، إلى أنّ "المنظّمة تضطلع بدور مهم في تعزيز حسن الجوار والصّداقة والوحدة والثّقة المتبادلة بين الدّول الإقليميّة، وحماية الأمن والاستقرار الإقليميَّين، وتدعيم الازدهار والتنمية على الصّعيد الإقليمي".

وأكّدوا أنّه "يتعيّن على وسائل الإعلام ومراكز البحوث في دول المنظّمة، أن تؤدّي على نحو كامل دورها كجسر وحلقة وصل، وأن تسرد قصص تعاون شانغهاي جيّدًا، وتبرز الإنجازات المجيدة لتعاون شانغهاي، وتسهم بالحكمة والقوّة في دفع السّلام والاستقرار والازدهار والتنمية على الصّعيدَين الإقليمي والعالمي".

ولفت الممثّلون إلى أنّ "تعميق الثّقة السّياسيّة المتبادلة وتعزيز المواءمة الاستراتيجيّة، يمثّلان أمرًا حاسمًا لضمان تنمية مستدامة ومطردة لمنظّمة شانغهاي للتعاون، فضلًا عن حماية الأمن الوطني والمصالح التنمويّة للدّول الإقليميّة".

وركّزا على أنّه "يتعيّن على وسائل الإعلام ومراكز البحوث في دول منظّمة شانغهاي للتعاون أن تكثّف الجهود من أجل تعزيز الدّعاية والتفسيرات بشأن الظّروف الوطنيّة والمسارات والاستراتيجيّات التنمويّة للدّول الأعضاء في المنظّمة، وتعزيز التواصل بين الدّول، القضاء على الخلافات، بناء توافق وزيادة الثّقة المتبادلة، تبادل الاحترام بين الدّول إزاء مسارات التنمية في كل منها، العمل معًا من أجل حماية المصالح الرئيسيّة لكل منها؛ وبناء موطن مشترك لدول منظّمة شانغهاي للتعاون".

كما شدّدوا على أنّ "حماية الأمن والاستقرار على الصّعيد الإقليمي، تمثّل مسؤوليّةً مشتركةً لدول منظّمة شانغهاي للتعاون، وخيارًا حتميًّا لمواجهة التحدّيات العالميّة معًا"، مشيرين إلى أنّ "في مواجهة التقلّبات والاضطرابات الّتي تموج بها السّاحة الدّوليّة، واستجابةً للتطلّع المشترك لجميع الشّعوب، يتعيّن على وسائل الإعلام ومراكز البحوث بدول المنظّمة أن تنفّذ مبادرة الأمن العالمي، وتزيد مقترحات وتحرّكات المنظّمة في الحفاظ على السّلام والاستقرار، وتخلق مناخًا مناسبًا لبناء هيكل أمني متوازن وفعّال ومستدام؛ وتحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي فضلًا عن السّلام العالمي".

وأضاف الممثّلون: "يتعيّن على وسائل إعلام ومراكز بحوث دول المنظّمة تنفيذ مبادرة الحضارة العالميّة، والدّفاع عن احترام تنوّع الحضارات معًا، وحشد الحكمة والقوّة من الكيانات المختلفة مثل الحكومات والشّركات والمؤسّسات الأكاديميّة والمجتمع المدني، لدفع التعايش الشّامل بين الحضارات المختلفة، وتعميق الفهم المتبادل والتقارب بين شعوب جميع الدّول".

ودعوا إلى "الدّفاع عن التعدديّة الحقيقيّة وتحسين الحوكمة العالميّة، باعتبار هذين الأمرين من المصالح المشتركة لجميع الجهات بالمنظّمة"، مؤكّدين أنّه "يتعيّن على وسائل إعلام ومراكز بحوث دول المنظّمة تعزيز القيم المشتركة للإنسانيّة".

وذكروا أنّ "هذه القمّة ستساعد وسائل إعلام ومراكز بحوث دول المنظّمة على بناء توافق أوسع نطاقًا، وتعميق التعاون العملي في مجالات مثل التغطية الإخباريّة المشتركة، وتدريب الموظّفين والتبادلات الأكاديميّة والبحثيّة، فضلًا عن أنّ القمّة ستضخّ حيويّةً جديدةً في بناء مجتمع مصير مشترك أوثق بين دول المنظّمة؛ ودفع بناء موطن سلمي ومستقر ومزدهر وجميل".