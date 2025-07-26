الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني تشتدّ

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يتعرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لضغوط شديدة من كبار وزرائه وأكثر من ثلث أعضاء البرلمان للتحرك بسرعة أكبر للاعتراف بدولة فلسطينية ردًا على حجب إسرائيل للمساعدات عن المدنيين الجائعين في غزة.

فضلا عن رسالة من 221 نائبا في البرلمان يدعون فيها إلى الاعتراف بفلسطين كدولة، يُعتقد أن أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء، وإيفيت كوبر، وزيرة الداخلية، من بين الوزراء الذين يعتقدون أن على الحكومة أن تأخذ زمام المبادرة في قضية الدولة الفلسطينية إلى جانب فرنسا.

يواجه رئيس الوزراء دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات وسط احتجاجات دولية على تصرفات إسرائيل، حيث أفادت الجمعيات الخيرية أن حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة قد تضاعفت ثلاث مرات خلال الأسبوعين الماضيين.

وأعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بعد ظهر يوم الجمعة أن "الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تنتهي الآن"، ودعت إسرائيل إلى "رفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات فورًا". وقالوا في بيان مشترك: "حجب المساعدات الإنسانية الأساسية عن السكان المدنيين أمر غير مقبول".

بيان

وفي بيان يوم أمس الجمعة بشأن الوضع في غزة، قال كير ستارمر: لا تزال المشاهد المروعة في غزة مستمرة. استمرار احتجاز الرهائن، والتجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وتزايد عنف جماعات المستوطنين المتطرفة، والتصعيد العسكري الإسرائيلي غير المتناسب في غزة، كلها أمور لا يمكن تبريرها.

وأضاف: إلى جانب أقرب حلفائنا، أعمل على مسار نحو السلام في المنطقة، مع التركيز على الحلول العملية التي ستُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة أولئك الذين يعانون في هذه الحرب.

سيحدد هذا المسار الخطوات الملموسة اللازمة لتحويل وقف إطلاق النار، الذي تشتد الحاجة إليه، إلى سلام دائم.

وقال ستارمر: يجب أن يكون الاعتراف بدولة فلسطينية إحدى هذه الخطوات. أنا قاطع في ذلك. ولكن يجب أن يكون جزءًا من خطة أوسع تُفضي في النهاية إلى حل الدولتين وأمن دائم للفلسطينيين والإسرائيليين. هذه هي الطريقة لضمان أن تكون أداةً ذات فائدة قصوى لتحسين حياة أولئك الذين يعانون - وهو ما سيكون، بالطبع، هدفنا الأسمى دائمًا.

اتصال هاتفي

وقال ستارمر بعد اتصال هاتفي يوم الجمعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرز إن "استمرار احتجاز الرهائن، وتجويع الشعب الفلسطيني وحرمانه من المساعدات الإنسانية، وتزايد عنف جماعات المستوطنين المتطرفة، والتصعيد العسكري الإسرائيلي غير المتناسب في غزة، كلها أمور لا يمكن الدفاع عنها".

وأضاف بأنه "لا لبس فيه" في دعمه للاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه أضاف أن "ذلك يجب أن يكون جزءًا من خطة أوسع تُفضي في نهاية المطاف إلى حل الدولتين وأمن دائم للفلسطينيين والإسرائيليين. هذه هي الطريقة لضمان أن يكون أداةً ذات فائدة قصوى لتحسين حياة أولئك الذين يعانون، وهو ما سيظل، بالطبع، هدفنا الأسمى".