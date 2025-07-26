قمة غير مسبوقة: بوتين وزيلينسكي وترامب وأردوغان على طاولة واحدة في تركيا!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أنقرة: أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، السبت، أن الجانبين الروسي والأوكراني توصلا إلى اتفاق مبدئي لعقد قمة رفيعة المستوى في تركيا تجمع قادة الأطراف الرئيسية في الحرب الأوكرانية، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي لقاء خاص مع قناة NTV التركية، أوضح فيدان أن الجانبين اتفقا على مناقشة الشروط التي عرضها كل طرف على الآخر في جولات سابقة من مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن التركيز الحالي ينصبّ على تحديد صيغة وشروط لقاء القادة.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن الجانبين، رغم وجود خلافات واضحة بين موقفي بوتين وزيلينسكي بشأن شروط وقف إطلاق النار، فإن هناك إشارات إيجابية بشأن إمكانية الوصول إلى أرضية مشتركة، لافتًا إلى أن المفاوضات بدأت تأخذ طابعًا "أكثر هدوءًا ونضجًا"، ما يعزز فرص تحقيق حل مؤقت خلال الجولات المقبلة.

وأشار فيدان إلى أن الحرب المستمرة شمال البحر الأسود تجاوزت آثارها الإقليم لتصبح تهديدًا خطيرًا على السلم الدولي، مبينًا أن تركيا تعمل منذ البداية على احتواء تداعياتها ومنع تصعيدها إلى نزاع أوسع.

وفي سياق متصل، تحدث الوزير التركي عن "البعد الإنساني" للمفاوضات، في إشارة إلى الاجتماع الثلاثي التركي الروسي الأوكراني الذي عُقد مؤخرًا في إسطنبول، مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى آلية جديدة تتعلق بتبادل الأسرى والجرحى والجثث، وقد جرى توسيع نطاق هذا الاتفاق ليشمل عددًا أكبر من الحالات الإنسانية.

وختم فيدان تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الجانبين الروسي والأوكراني في التفاوض بـ"نية صادقة" سيفتح الباب أمام اتفاق مرحلي يوقف القتال، مشددًا على أن الدور التركي سيبقى محوريًا في تسهيل الحوار والدفع باتجاه تسوية سياسية.

