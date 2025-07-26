عملية أمنية ضخمة ترافق زيارة ترامب لاسكوتلندا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: انطلقت عملية أمنية واسعة النطاق مع تواجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دونالد ترامب في ملعبه للغولف في اسكوتلندا.

وأُغلقت الطرق، وفتش أفراد من الشرطة والجيش ملعب الغولف قبل انطلاق الرئيس الأميركي يوم السبت لمهاراته في الغولف، وهو أول يوم كامل من زيارته للمملكة المتحدة.

وأُغلقت الطرق المحيطة بملعب تيرنبيري، حيث شوهد عدد كبير من أفراد الشرطة والجيش والبحرية يفتشون الملعب، وقامت الكلاب البوليسية بدوريات في الملعب، ونُشر قناصة، وحلقت مروحية شرطة في السماء، واستقر قارب قبالة الساحل.

وجاءت جولة ترامب الأولى للغولف بعد ساعات من هجوم على أوروبا، حيث دعا الرئيس الأميركي أوروبا إلى "تنظيم أمورها" بشأن الهجرة، التي قال إنها "تدمر" القارة.

لكنه أشاد بالسير كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني بعد وصوله إلى أيرشاير يوم الجمعة، واصفًا إياه بأنه "رجل صالح"، مضيفًا أنه "أكثر ليبرالية مني بقليل".

محادثات

ومن المقرر أن يجري السيد ترامب محادثات مع السير كير ورئيس وزراء اسكتلندا جون سويني، بالإضافة إلى مناقشة التجارة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وتوجه الرئيس مباشرةً بعد وصوله إلى المنتجع، الذي اشتراه عام ٢٠١٤ والذي يرغب في أن يستضيف بطولة "ذا أوبن".

وسيكون يوم السبت أول اختبار حقيقي لشرطة اسكتلندا خلال الزيارة، حيث تسعى إلى السيطرة على المظاهرات في أبردين وإدنبرة، بالإضافة إلى أي مظاهرات قد تندلع بالقرب من ملعب الرئيس.

وقد طلبت الشرطة الدعم من جهات أخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة لتعزيز أعداد الضباط، حيث زعمت المنظمتان اللتان تمثلان كبار الضباط والضباط العاديين أنه من المرجح أن يكون لذلك تأثير على عمل الشرطة في جميع أنحاء البلاد طوال مدة الزيارة.

وقبل بدء الزيارة، ناشد السيد سويني الاسكتلنديين الاحتجاج "سلميًا وفي حدود القانون".

وتجمع مئات المتظاهرين في المدينتين بحلول فترة ما بعد الظهر، وشوهد متظاهرون في وسط أبردين يلوحون بلافتات تحمل شعارات مناهضة لترامب، بينما جاء أحدهم مرتديًا زي الرئيس برأس كبير مصنوع من الورق المعجن.

كما أبدى بعض أفراد الحشد دعمهم لغزة، ولوّحوا بالأعلام الفلسطينية.

وفي ملعب الغولف، تبع الرئيس الأميركي أكثر من اثنتي عشرة عربة أخرى.

ومن المتوقع أن يفتتح ترامب ملعبًا ثانيًا للغولف في أحد منتجعات الغولف التابعة له في بالميدي بمقاطعة أبردينشاير أثناء وجوده في اسكوتلندا.