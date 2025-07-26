شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية يختتم دعايته بـ8 مؤتمرات جماهيرية قبل الصمت الانتخابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الاستعدادات المكثفة للاستحقاق الانتخابي، يواصل حزب الجبهة الوطنية تحركاته الميدانية لدعم مرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ، معلنًا عن تنظيم ثمانية مؤتمرات جماهيرية حاشدة خلال الأسبوع الأخير من فترة الدعاية الانتخابية، قبل بدء فترة الصمت الانتخابي.

وتُعقد المؤتمرات في محافظات:

المنوفية يوم السبت ٢٦/٧/٢٠٢٥

المنيا يوم الاحد ٢٧/٧/٢٠٢٥

الإسكندرية يوم الاحد ٢٧/٧/٢٠٢٥

البحيرة يوم الاثنين ٢٨/٧/٢٠٢٥

الجيزة المؤتمر الثاني يوم الاثنين ٢٨/٧/٢٠٢٥

الغربية المؤتمر الثاني يوم الاثنين ٢٨/٧/٢٠٢٥

القليوبية يوم الثلاثاء ٢٩/٧/٢٠٢٥

وسوهاج يوم الاربع ٣٠/٧/٢٠٢٥

تأتي هذة المؤتمرات بحضور قيادات الحزب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحزب الدكتور عاصم الجزار، والأمين العام السيد القصير، بضرورة التواجد المكثف على الأرض، والاحتكاك المباشر بالمواطنين، للاستماع إلى أولوياتهم واحتياجاتهم، والعمل على دمجها في برنامج الحزب السياسي.

تهدف هذه المؤتمرات إلى عرض رؤية حزب الجبهة الوطنية لمواكبة تحديات المرحلة الراهنة داخليًا وخارجيًا، وتقديم مرشحيه سواء على مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر او الفري .

وفي سياق الدعاية الانتخابية ، اعتمد الحزب في حملته على حث المواطنين بالمشاركة، حيث أطلق الحزب أغنية بعنوان “انزل شارك”، ضمن حملته المجتمعية والإعلامية لتشجيع النزول والمشاركة الفعالة في الانتخابات، باعتبار التصويت واجبًا وطنيًا يعزز المسار الديمقراطي.

ويخوض حزب الجبهة الوطنية انتخابات مجلس الشيوخ بـ 10 مرشحًا على المقاعد الفردية، إلى جانب 12 مرشحًا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

ويؤكد الحزب أن المرحلة القادمة تتطلب وعيًا شعبيًا واسعًا ومشاركة قوية، داعيًا جموع المصريين إلى التوجه لصناديق الاقتراع واختيار من يعبر عن طموحاتهم وآمالهم تحت قبة مجلس الشيوخ.



عاصم الجزار