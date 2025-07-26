3 دول أوروبية تدعو لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة فورا

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعت 3 دول اوروبية في بيان مشترك صدر عنها يوم الجمعة 25 يوليو / تموز 2025 ، إلى إنهاء الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة فورا.

وردا على التحذير الذي أصدرته الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية من خطر مجاعة وشيكة وواسعة النطاق، دعت باريس ولندن وبرلين الثلاث الحكومة الإسرائيلية إلى "رفع القيود المفروضة على تسليم المساعدات فورا".

وذكّرت الدول الأوروبية إسرائيل بأن عليها "احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأضافت في البيان "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تسليم المساعدات فورا والسماح بشكل عاجل للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالقيام بعملها لمكافحة الجوع".

وتابعت الدول الثلاث أن "الوقت حان لإنهاء الحرب في غزة"، وحضت "جميع الأطراف على إنهاء الصراع من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار فورا".

ودعت مجددا إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ونزع سلاح حماس .

وأعربت عن "معارضتها الشديدة لأي محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وحذّرت من أن "التهديدات بالضم وبناء مستوطنات وعنف مستوطنين ضد فلسطينيين، تقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض".

والخميس، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر محادثات "طارئة" بين باريس ولندن وبرلين الجمعة لمناقشة الوضع في قطاع غزة.

وليس من الواضح ما إذا كان بيان الجمعة صدر قبل المحادثات المقررة عبر الهاتف أم بعدها.

المصدر : وكالات