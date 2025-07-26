الهلال الأحمر السوري أرسل قافلة مساعدات إنسانية إلى درعا

أرسل الهلال الأحمر العربي السوري وعدد من المنظمات الأممية، قافلة ​مساعدات إنسانية​ من دمشق إلى محافظة ​درعا​، ضمن جهود متواصلة لتعزيز الاستجابة الإغاثية للأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها الأساسية.

وأكد مدير وحدة الإعلام والتواصل في الهلال الأحمر، عمر المالكي، في تصريح لمراسل سانا أن القافلة التي تتكوّن من 17 حافلة، تتضمن موادَّ غذائيةً معلبةً، ومستهلكات طبية، ومياه شرب، وحفاضات الأطفال، إضافةً إلى مواد خاصة للعائلات الوافدة والمجتمعات المضيفة.

وأوضح أن هذه القوافل تُرسل بناءً على تقييم ميداني دقيق من خلال التعاون مع غرف عمليات محافظة درعا، حيث يتم التنسيق معهم لفهم الاحتياجات الأساسية في مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة، وبناءً عليه يتم تجهيز قوافل المساعدات وإعداد المواد اللازمة.

ولفت المالكي إلى أن الاحتياجات الإنسانية في المنطقة الجنوبية كبيرة ومتنوعة، مع وجود أعداد كبيرة جداً من المتضررين غير المباشرين من عائلات وافدة ومستضيفة، ما يزيد من حجم الطلب على المواد الأساسية كالطحين والمياه والمازوت.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر يلعب دوراً رئيساً في دعم الاستجابة الإنسانية من خلال إرسال القوافل بشكل شبه يومي إلى محافظتي درعا والسويداء، مع تقديم الدعم بالمستهلكات، والسلات الغذائية، والمياه، والمازوت، بالتعاون مع شركاء محليين من جمعيات ومتطوعين من مختلف المحافظات.