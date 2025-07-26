"أطباء بلا حدود": وفاة أكثر من 600 طفل بسبب سوء التغذية بشمال نيجيريا منذ مطلع 2025

أشارت منظمة "أطباء بلا حدود"، إلى أنّ شمال نيجيريا يواجه "أزمة سوء تغذية مقلقة". وحذّرت من أن "حالات ​سوء تغذية الأطفال​، وهي أشد أشكال سوء التغذية وأخطرها، ازدادت بنسبة 208% بين كانون الثاني وحزيران الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي"، كاشفةً أنّ "للأسف توفي 652 طفلا في وحدات الرعاية التابعة لنا منذ مطلع العام 2025، لعدم تلقيهم العناية الطبية اللازمة بسرعة".

