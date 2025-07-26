قوى الأمن: تدابير سير صباح الغد في نفق المطار بسبب أعمال تنظيف وكنس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بأعمال تنظيف وكنس ل​نفق المطار​ على المسلك الغربي المتجه من بيروت باتجاه خلدة، اعتبارًا من السّاعة 5:00 صباحًا ولغاية السّاعة 8:00 صباحًا من تاريخ 2025-07-27".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك، ستُتّخذ تدابير السّير التالية:

- منع مرور السّيّارات في محلّة أوتوستراد الأسد- المسلك الغربي المؤدّي إلى نفق المطار، وتحويله باتجاه الأوزاعي.

- منع مرور السّيّارات على المسرب المؤدّي من الكوكودي (المريجة) إلى نفق المطار، وتحويله باتجاه طريق المطار القديم".

وطلبت من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".