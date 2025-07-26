ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطينية؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: من المقرر أن تصبح فرنسا أول دولة من مجموعة الدول السبع الكبرى تعترف بفلسطين كدولة. فماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطينية - وهل ستحذو دول أخرى حذو فرنسا؟

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه يأمل في إحلال السلام في غزة من خلال الاعتراف بدولة فلسطينية. لم يلق قراره استحسانًا من إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وأعلن ماكرون عن هذا التغيير الكبير في السياسة في رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مساء الخميس، ومن المتوقع أن يُدلي الرئيس الفرنسي بإعلان رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وقال السيد ماكرون إنه يأمل أن تُحقق الخطة السلام في المنطقة، لكنها قوبلت بانتقادات غاضبة من إسرائيل والولايات المتحدة.

كما لا يوجد ما يضمن أن تحذو دول أخرى في مجموعة الدول السبع الكبرى - سبع من أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم - حذو فرنسا.

أهمية الاعتراف

وقال تقرير لقناة (سكاي نيوز) البريطانية: يُعد قرار الاعتراف بفلسطين كدولة قرارًا رمزيًا في معظمه، ولكنه يأتي في ظل ضغوط دولية متزايدة لإنهاء ما وصفته الأمم المتحدة بـ"أزمة إنسانية" في غزة.

ومن بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، اعترفت 144 دولة بالفعل بفلسطين كدولة.

ويشمل ذلك روسيا والصين والهند، بالإضافة إلى أكثر من اثنتي عشرة دولة أوروبية، بما في ذلك إسبانيا وأيرلندا والنرويج. ولكن حتى يوم الخميس، لم تلتزم أي دولة من مجموعة الدول السبع الكبرى بهذا القرار.

لماذا اتخذت فرنسا هذا القرار الآن؟

يميل السيد ماكرون منذ أشهر نحو الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار محاولته الحفاظ على فكرة حل الدولتين، على الرغم من ضغوط دول أخرى لعدم القيام بذلك.

وجاء إعلانه قبل أيام من استضافة فرنسا والمملكة العربية السعودية لمؤتمر مشترك في الأمم المتحدة، حيث سيناقش 40 وزير خارجية حل الدولتين.

لدى فرنسا والأمم المتحدة الآن إطار عمل للعمل مع الدول الأخرى التي تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية أو لديها تحفظات بشأن ذلك.

ما هو حل الدولتين؟

يتضمن حل الدولتين إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل القائمة، مع منح كلا الشعبين أراضيهما الخاصة.

ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية التي ضمّتها إسرائيل، وغزة، وهي أراضٍ احتلتها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧.

ولطالما عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومعظم الطبقة السياسية الإسرائيلية إقامة دولة فلسطينية، ويجادلون بأنها ستكافئ المسلحين بعد هجمات ٧ أكتوبر التي شنّتها حماس عام ٢٠٢٣.

تحديد حدود الدولة الفلسطينية المحتملة عقبة

يعتقد الكثيرون أنها يجب أن تكون هي نفسها التي كانت قائمة قبل عام ١٩٦٧، ولكن منذ ذلك الحين، أُنشئت أعداد متزايدة من المستوطنات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية، حيث يعيش الآن حوالي ٦٠٠ ألف إسرائيلي هناك وفي القدس الشرقية المحتلة.

كيف كان ردّ إسرائيل وفلسطين على فرنسا؟

أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القرار بشدة، قائلاً إن الاعتراف بدولة فلسطينية الآن سيكون "منصة انطلاق للقضاء على إسرائيل، لا للعيش بسلام بجانبها".

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن أميركا "ترفض بشدة" خطة ماكرون، واصفًا إياها بـ"صفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر".

في غضون ذلك، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القدس عن "شكره وتقديره" للرئيس الفرنسي.

ماذا قالت المملكة المتحدة؟

قاوم السير كير ستارمر بالفعل الدعوات داخل حزب العمال للاعتراف بدولة فلسطينية، إذ يعتقد أن هذا يجب أن يحدث بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار، كجزء من عملية السلام في غزة.

وقّع أكثر من 221 نائبًا بريطانيًا على رسالة مشتركة بين الأحزاب تطالب السير كير باتباع نهج فرنسا.

ومساء الخميس، أصرّ على أنه "واضح أن إقامة الدولة حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني"، مضيفًا أن وقف إطلاق النار سيضع المنطقة على الطريق الصحيح نحو الاعتراف بدولة فلسطينية وحل الدولتين.

وفي حديثه لبرنامج "سكاي نيوز بريكفاست" يوم الجمعة، كرّر وزير التكنولوجيا بيتر كايل تأكيده على رغبة الحكومة في إقامة دولة فلسطينية، لكنه قال إن القضية الأكثر إلحاحًا في غزة هي "مسألة تجويع الناس" وليست قضية دبلوماسية.

وسيحضر السير كير مكالمة طوارئ مع ألمانيا وفرنسا في وقت لاحق من يوم الجمعة لمناقشة ما وصفه بـ"كارثة إنسانية" "بلغت مستويات غير مسبوقة".

ماذا عن الدول الأخرى؟

وردًا على قرار فرنسا، قالت الحكومة الألمانية إن برلين لا تزال تدعم حل الدولتين، لكنها لن تعترف بدولة فلسطينية في الوقت الحالي، مؤكدةً بدلًا من ذلك على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة.

كما ضغطت كندا على إسرائيل للسعي إلى السلام، حيث جدد رئيس الوزراء مارك كارني دعمه لحل الدولتين، لكنه لم يعترف حتى الآن بفلسطين كدولة.

وصف رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية"، وقال إن بلاده "ملتزمة بمستقبل يعيش فيه الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني بسلام وأمان ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليًا".

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يتضمن أيضًا الاعتراف بإسرائيل كدولة.

وقال أنطونيو تاجاني في اجتماع لحزبه المحافظ "فورزا إيطاليا" في روما: "إن عدم اعتراف دولة فلسطينية بإسرائيل يعني أن المشكلة لن تُحل".

ورحبت إسبانيا، التي تعترف بالفعل بالدولة الفلسطينية، بإعلان السيد ماكرون. وكتب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في بيان على موقع X: "معًا، يجب أن نحمي ما يحاول نتنياهو تدميره. حل الدولتين هو الحل الوحيد".

وأشادت وزارة الخارجية السعودية أيضًا بهذا القرار التاريخي، ودعت الدول الأخرى إلى اتخاذ "خطوات إيجابية مماثلة".