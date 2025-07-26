شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان يدعم مرشحى حزب الشعب الجمهورى خلال مؤتمر جماهيرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب الشعب الجمهوري مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم مرشحي الحزب المهندس محمد زكي المرشح على المقعد الفردي بمحافظة القاهرة والمهندسة ولاء هرماس مرشحة الحزب ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة بمنطقة الشرابية وسط حضور أكثر من خمسة آلاف مواطن وعدد كبير من الشخصيات الرياضية ورجال الدين وقيادات الحزب والرموز الشعبية.

وشهد المؤتمر حضور الكابتن محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق واللواء محمد صلاح أبو هميلة أمين عام حزب الشعب الجمهوري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية وأمين التنظيم المركزي والنائب طارق الطويل أمين أمانة العمل الجماهيري المركزية وخالد الباشا أمين تنظيم الحزب بالقاهرة والمهندس داكر عبد اللاه أمين الشئون المحلية بالقاهرة وعصام الخولي أمين العضوية بالقاهرة والنائب أيمن عثمان أمين مساعد القاهرة ومحمد بهنس أمين إعلام الحزب بالقاهرة وفؤاد القاضي أمين الحزب بالقاهرة .

في بداية المؤتمر شدد خالد الباشا أمين تنظيم الحزب بمحافظة القاهرة على أهمية المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة والتواجد بفاعلية امام صناديق الاقتراع يومي 4 و 5 أغسطس، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية وارسال رسالة للعالم اجمع وهي ان المصريين يقفون صفا واحدا خلف وطنهم وحريصون على المشاركة فى رسم مستقبل أفضل للوطن .

فيما شدد المهندس داكر عبد اللاه أمين الشئون المحلية بالقاهرة على ضرورة دعم القيادة السياسية خلال المرحلة الحالية في كل قراراتها وعلى رأسها القضية الفلسطينية، خاصة في ظل ما تتعرض له المنطقة من مخططات ومؤامرات من شأنها التاثير على أمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن حزب الشعب الجمهوري أحد أكبر الداعمين للدولة وقياداتها في قراراتها وسنعمل بكل جهد لخدمة المواطنين خلال الفترة المقبلة من خلال نواب الحزب وأمانات الأقسام المنتشرة في كل محافظات مصر.

ومن جانبه، قال أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية وأمين التنظيم المركزي، إن الحزب كان حريصا على اختيار مرشحيه خلال انتخابات مجلس الشيوخ بعناية شديدة، وأن اختيار المهندس محمد زكي جاء نظراً للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها، وأنه راجل عصامي قام ببناء نفسه بنفسه، كما تم اختيار المهندسة ولاء هرماس لأنها تدرجت بالمناصب القيادية داخل الحزب بكل إنكار للذات حتى وصلت لمنصب امين التقيم والمتابعة المركزي بالحزب ثم أصبحت مرشحة الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر على قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا .

فيما عبر المهندس محمد زكي مرشح الحزب على المقعد الفردي عن سعادته وفخره بالتواجد وسط الآلاف من أهالي منطقة الشرابية، وهو ما يؤكد مدى وعي المصريين وحرصهم على التواجد بالمؤتمر الانتخابي للتعرف على البرنامج الانتخابي للمرشح قبل أن ينتخبه بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وأضاف "زكي" خلال كلمته بالمؤتمر، أن ترشحه بالانتخابات ليس للوجاهة الاجتماعية وإنما بالأساس هو خدمة البلاد والمواطن، مؤكداً على ان أساس العمل السياسي هو العمل والتواجد وسط المواطنين، وأنه يعد باستمرار العمل الجاد لخدمة البلاد والمواطن ، مشيراً إلى أنه سيعمل على المحور السياسي والاجتماعي بالتوازي لكي يشعر المواطن بالفارق وأن المرشح الذي دعمه بالانتخابات جاء ليمثله بالفعل تحت قبة البرلمان .

ومن جانبها، قالت الدكتورة ولاء هرماس مرشحة الحزب على القائمة الوطنية بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، إن مجلس الشيوخ له أهمية كبيرة، وأن وجود استحقاقات انتخابية عديدة في البلاد هي رسالة للعالم بمدى الاستقرار والأمن والأمان الذي تتمتع به البلاد .

وأضافت "هرماس"، إنهآ نشأت في بيت سياسي منذ الصغر وهو ما دفعها لحب العمل السياسي والانضمام لحزب الشعب الجمهوري ومن ثم حصولها على ثقة قيادات الحزب والدفع بها للترشح بانتخابات مجلس الشيوخ على نظام القائمة .

فيما شدد الكابتن محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق، أن المهندس محمد زكي يمثل نموذج للشاب الناجح الذي عمل على تطوير نفسه ويعمل جاهداً لخدمة المواطن والدولة المصرية ، مشيراً إلى أن أهم عامل في العمل العام هو إنكار الذات والعمل للصالح العام مستشهداً بالهدف الذي ساهم فيه أمام الكاميرون وأحرزه لاعب آخر وكانت النتيجة هي فوز منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية بغض النظر عن صاحب الهدف.