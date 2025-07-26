شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن": أبناء جاليات مصر بالخارج يرفضون دعوات الإخوان للتظاهر أمام السفارات والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمود حسين ، امين الامانة المركزية للمصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن ، إن دعوات جماعة الإخوان للتظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج تهدف إلى تشويه صورة الدولة المصرية، والإساءة إلى الدور الوطنى والدبلوماسى والإنسانى الذى تلعبه مصر لإنهاء الحرب فى غزة وتحقيق التهدئة.

واكد امين المصريين في الخارج بحزب مستقبل وطن ، أن الجاليات المصرية فى الخارج، لديها من الوعي ما يجعلها تقف ضد مخططات الجماعة الإرهابية وسيرفضون تلك الدعوات المشبوهة ، لافتا إلي أن أعضاء الامانة يلعبون دورا مهما بتوعية ابناء الجاليات بأهمية الاصطفاف خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية.

واوضح النائب محمود حسين ، أن الدولة المصرية ستظل داعمًا قويًا للقضية الفلسطينية، وصوتًا عاقلاً يسعى إلى إيقاف الحرب وحقن دماء الأبرياء، في مواجهة حملات التحريض والتشويه التي تقودها تلك الجماعة مشددا علي أن مصر لم تتوانَ لحظة عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وحتى اللحظة الراهنة فقد تضاعف دور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة.

وأشار إلي أن الشعب المصري لديه من الوعي وحب الوطن ما يجعله لا يلتفت إلى هذه الدعوات المضللة وسيظل صمام أمان لوطنه وقضيته العادلة، مؤكدا أن مصر تعد المحرك الأهم في حلحلة القضية برغم هذه المحاولات التي تسعى الي تقليص دورها وتشويه الجهود الكبيرة والغير مسبوقة التي تبذلها من أجل الأشقاء في فلسطين .