ترمب: حماس لا ترغب في إبرام اتفاق بشأن غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، إن حركة حماس لا ترغب في إبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

جاء ذلك في تصريحات، للصحافيين، في البيت الأبيض، بعد يوم واحد من إعلان مبعوث ترمب للسلام في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بأن الإدارة الأميركية قررت استدعاء فريقها التفاوضي إلى البلاد لإجراء مشاورات، عقب تقديم "حماس" أحدث المقترحات، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضاف ترمب "لقد انسحبنا من مفاوضات غزة وهذا أمر مؤسف فحماس لم تهتم بإبرام أي صفقة ولا بد من لاحقة حماس والقضاء عليها".

وأوضح أن حماس تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق.

وقال "لقد ساهمنا في إطلاق عدد كبير من الرهائن في غزة وعملية إطلاق من تبقى منهم لدى حماس ستكون أصعب".

وتابع "سيكون من الصعب استعادة بقية الرهائن في غزة لأن حماس تعرف أنه لن تكون لديها أوراق للمساومة".

وحول ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية قال ترمب "ما أعلنه ماكرون بشأن لا ثقل له وكلماته لا وزن لها".

وكال ويتكوف قد قال، في منشور على "إكس": "قرّرنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الردّ الأخير من (حماس)، الذي يُظهر بوضوحٍ عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة"، مضيفاً: "في حين بذل الوسطاء جهوداً كبيرة، لا تبدو (حماس) منظَّمة ولا تعمل بحُسن نية".

وأشار ويتكوف إلى أن واشنطن ستدرس، الآن، "خيارات أخرى لإعادة الرهائن إلى ديارهم، ومحاولة إيجاد بيئة أكثر استقراراً لسكان غزة". وتابع أنه "من المؤسف أن تتصرّف (حماس) بهذه الطريقة الأنانية".

من جهته، قال مسؤول إسرائيلي، لوكالة "رويترز"، إن ردّ "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة "ليس كافياً لإحراز تقدّم"، إلا أن إسرائيل "تعتزم مواصلة المحادثات".

وأكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه على حركة "حماس" ألاّ تنظر إلى استعداد تل أبيب للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة على أنه "ضعف".

وقال، في خطاب: "نعمل على التوصل إلى اتفاق جديد للإفراج عن رهائننا، لكن إذا فسرت (حماس) استعدادنا للتوصل إلى اتفاق على أنه ضعف، أو فرصة لفرض شروط استسلام مِن شأنها أن تُعرّض دولة إسرائيل للخطر، فهي ترتكب خطأ فادحاً".

