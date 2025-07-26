لقاء في مصلحة الزراعة في بعلبك بحث في مشاكل القطاع الزراعي

عقد لقاء في مصلحة الزراعة في بعلبك، بحث في مشاكل الزراعة والحلول الممكنة، وآليات التنسيق التي تساهم في خدمة المزارعين.

وأشار بلوق إلى أن "اتحاد إنماء" واللقاء الوطني للهيئات الزراعية الذي يضم ممثلين لكل المهتمين بالشأن الزراعي بكل قطاعاته في جميع المحافظات اللبنانية، مع وزراء الزراعة المتعاقبين منذ أكثر من 20 سنة، كما عقدنا لقاء مع الوزير نزار هاني والمدير العام المهندس لويس لحود للبحث بشؤون وشجون القطاع الزراعي".

وأضاف: "لدينا الكثير من المستجدات ومنها شح المياه والمشاكل الزراعية المتعلقة بها، والتي تحتاج إلى عناية خاصة، وإلى دعم المزارعين الذين لم يتم التعويض عليهم عن الأضرار التي أصيبوا بها سواء نتيجة الكوارث الطبيعية أو الحرب".

بدوره٬ لفت رئيس مصلحة الزراعة في بعلبك الهرمل عباس الديراني إلى أن "محافظة بعلبك الهرمل تمتد على مساحة حوالي 3500 كلم2، أي ثلث مساحة لبنان، وركيزة اقتصادها القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني الذي يؤمن القسم الأكبر من موارد معيشة سكانها، أي انها منطقة زراعية بامتياز".

ورأى أن "​التغير المناخي​ والجفاف تؤكد الدراسات أنه سيمتد لغاية سنة 2050، وهذا يستدعي تغيير النمط الزراعي المتبع، والتوجه نحو أنواع من المزروعات تتحمل الجفاف، أو تتطلب كميات أقل من المياه، وتحسين نوعية الإنتاج، واعتماد العمل التعاوني، وغيرها من الخطوات العملية".

وأكد الديراني أن "اللقاءات مع النقابات والاتحادات الزراعية مفيدة، فهدفنا على الدوام خدمة المزارع والوقوف إلى جانبه".