وفاة طفل بعد تعرضه لحادث غرق في أحد منتجعات المنية

توفى الطفل (ه.ع.) البالغ 12 عاماً بعد تعرضه لحادث غرق في أحد منتجعات المنية في اثناء ممارسة السباحة مع ذويه. والطفل من بلدة بيت الفقس في الضنية.

