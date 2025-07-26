الجيش: مسيرة إسرائيلية تحمل قنبلة يدوية سقطت في أطراف ميس الجبل وقد تم نقلها الى الوحدة المختصة بعد تفجير القنبلة

- 1/2
أعلن الجيش اللبناني في بيان انه "في ظل مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته المستمرة وانتهاكه السيادة الوطنية، سقطت بتاريخ ٢٦ /٧ /٢٠٢٥ مسيّرة في خراج بلدة ميس الجبل – مرجعيون للعدو الإسرائيلي تحمل رمانة يدوية، وقد عملت دورية من الجيش على تأمين محيط سقوطها، وتفجير الرمانة اليدوية ونقل المسيّرة إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها".
وفي وقت سابق، افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "سقوط مُحلّقة إسرائيلية مذخرة بقنبلة شرق ميس الجبل".
