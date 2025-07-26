اتحاد نقابات العمال: لترحيل النازحين فورا دون استثناء

طالب رئيس الاتحاد اللبناني لنقابات العمال والمستخدمين النقيب بول زيتون، في بيان، "بالترحيل الفوري للنازحين السوريين، دون استثناء أو مجاملة". وشدد على "ضرورة أن تبادر الدولة اللبنانية فورا إلى ضبط حدودها، وبسط سلطتها على كامل أراضيها من دون تردد أو تأخير".

وقال: "من لا يريد أن ينهض بمسؤولياته، فليتحرك القضاء ويتحمل مسؤوليته بالمحاكمة والمحاسبة، استنادا إلى مناشدة الرئيس جوزف عون في خطاب القسم، وما أكده خلال لقائه بالهيئات القضائية، وقال "من هنا تبدأ الدولة، ومن هنا يستعاد الأمن وتسترد الكرامة".

وشددا على أن "أبواب العمل يجب أن تفتح أمام كل عامل، من أي جنسية كان، ولكن تحت سقف القانون، وفي إطار العمل المشروع، وبما يصون حقوق الوطن والمواطن. فلنبادر، ولنبدأ من هنا، ببناء دولة تحترم، ويحترم فيها الإنسان".