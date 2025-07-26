شخصيات سياسية نعت زياد الرحباني: خسارة فادحة للثقافة اللبنانية والعربية

نعت شخصيات سياسية لبنانية الفنان ​زياد الرحباني​، الذي توفي اليوم، مشيدة بإرثه الثقافي والفني العميق، ومؤكدة أن رحيله يشكّل خسارة كبيرة للبنان والعالم العربي.

سعد الحريري

اعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن "برحيل زياد الرحباني، يخسر لبنان قيمة فنية وموسيقية عالمية. أحر التعازي لعائلته وبخاصة للسيدة والدته فيروز، أطال الله بعمرها".

مروان خمادة

نعى النائب مروان حماده الفنان زياد الرحباني. وقال في بيان: "رحل أبرز رموز الزمن الجميل حيث كانت الثورة تعانق الإبداع اللبناني وتنعشه دون أن تشوهه أو تعطله. زواج جميل عريسه زياد الرحباني، بحيث دغدغ أحلام أجيال كاملة من فيلمه الأميركي الطويل الى العنوان الذي لا زال اليوم مطروحاً: " بالنسبة لبكرا شو".

أضاف: "أخشى أن يكون وداع زياد جنازاً للجمال والحرية والإبداع المتعانقين في شخص وعائلة".

بيار بو عاصي

وأشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي الى انه "رحل زياد الرحباني. كل قلب في لبنان حزين اليوم وقلبي واحد من بين كثيرين. عنيف هذا الشعور المفاجئ بفراغ عظيم. كيف سيكون يوم غد من دون زياد؟ من سيفاجئنا بعد اليوم بعمل خالد فندخل إلى عالمه ولا نرغب الخروج منه؟ من سوف يضحكنا على صورة ذاتنا في مرآته؟ رحل زياد بحسرة من واكبوه، من واكبهم وأثّر عميقاً فيهم. زياد الرحباني، بحسرة نرفض أن نودّعك."

إميل رحمة

من جهته، قال النائب السابق إميل رحمة إن زياد الرحباني كان "جذوة تمرّد وشعلة ثقافة وإبداع فني فريد"، مضيفًا أن بصمته ستبقى حاضرة، ووجّه التعزية إلى والدته الفنانة فيروز، واصفًا إياها بـ"الأسطورة".

مصطفى حمدان

نعى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان، "فنان الوطن العظيم زياد عاصي الرحباني، ويتقدم من السيدة فيروز وعائلتها الكريمة بأسمى آيات التعزية والمواساة".