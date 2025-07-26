"القاهرة الاخبارية": 117 شاحنة مساعدات دخلت أمس إلى قطاع غزة من معبري زكيم وكرم أبو سالم

أفاد مصدر مصري قناة "القاهرة الاخبارية"، "بدخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، في ظل المجاعة التي يعاني منها القطاع تحت الحصار الإسرائيلي"٬ لافتا الى ان "117 شاحنة مساعدات دخلت أمس إلى قطاع غزة من معبري زكيم وكرم أبو سالم".
في سياق متصل، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، إلى موافقة إسرائيل على إسقاط بعض الدول المساعدات الإنسانية من الجو كما حدث في وقت سابق.
