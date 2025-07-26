"لن تكون هناك أوروبا بعد الآن".. ترامب يوجّه تحذيرًا ناريًا المسؤولين الأوروبيين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من غلاسكو: حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من ما وصفه بـ"غزو مروّع" للمهاجرين، معتبراً أن تدفقهم إلى أوروبا يشكل تهديداً وجودياً للقارة.

وفي تصريحات أدلى بها بعيد وصوله إلى مدينة غلاسكو الاسكتلندية ضمن زيارة تستمر أربعة أيام، قال ترامب: "هناك غزو مروّع يجب أن يتم وقفه"، في إشارة إلى أزمة الهجرة التي تشهدها دول أوروبا.

وخلال حديثه للصحافيين، شدد ترامب على ضرورة أن "تنظم أوروبا أمورها" في ما يتعلق بسياسات الهجرة، محذّراً من أن "استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى فقدان أوروبا لهويتها"، بحسب تعبيره.

وردًا على سؤال حول الهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة، قال ترامب: "من الأفضل أن تعيدوا تنظيم سياساتكم. إن لم تفعلوا، فلن تكون هناك أوروبا كما نعرفها".

وأضاف الرئيس الأميركي: "هذا الغزو الرهيب يجب أن يتوقف. ما يحدث في أوروبا من تدفق للمهاجرين يدمر القارة"، مشيرًا إلى أن بعض القادة الأوروبيين اتخذوا إجراءات صارمة في هذا الشأن، لكنهم لا ينالون التقدير الكافي.

كما شدد ترامب، الذي جعل من تشديد الرقابة على الحدود أولوية خلال فترة رئاسته، على أن "الولايات المتحدة لم تستقبل أي مهاجر خلال الشهر الماضي"، في إشارة إلى ما وصفه بالنجاح في ضبط الحدود.

