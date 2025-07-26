شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: مصر تواصل دعمها للقضية الفلسطينية والمساعدات تتدفق لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لدعم القضية الفلسطينية على المستويين السياسي والإنساني، موضحًا أن الموقف المصري الثابت في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني لم يتغير رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وقال إن القاهرة ما زالت تبذل جهدًا كبيرًا في التهدئة ومنع توسع دائرة العنف، إلى جانب استمرارها في إرسال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة الذي يعاني أوضاعًا مأساوية. وأضاف أن الدولة لا تكتفي بالدعم اللوجستي بل تعمل على تحريك الملفات الدبلوماسية في المحافل الدولية، مؤكداً أن الوفود المصرية تتحرك بشكل مكثف لشرح معاناة الفلسطينيين وإبراز خطورة استمرار الاحتلال.

وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع المنظمات الإنسانية من أجل تسهيل عبور قوافل الإغاثة وتقديم الدعم العاجل للأسر التي فقدت المأوى والغذاء. وشدد الشهابي على أن الموقف الرسمي والشعبي في مصر يعكس التزامًا تاريخيًا تجاه القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الحملات الشعبية لجمع التبرعات انطلقت بالتوازي مع الجهود الحكومية.

كما أشار إلى أن الحكومة المصرية لا تتوانى عن حشد الدعم العربي والإقليمي لصالح الشعب الفلسطيني، وأن هذا النهج يمثل جزءًا من الأمن القومي المصري، وختم الشهابي حديثه بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل أولوية كبرى وأن كل المبادرات التي تتبناها مصر تهدف إلى إنقاذ الأرواح ودعم صمود الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال.