شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"القومى لحقوق الإنسان" : دعوات التجمهر أمام السفارات المصرية مخطط يضر القضية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن دعوات التجمهر أمام السفارات المصرية لا يمكن قراءتها بقواعد " حسن النية " .. نحن إزاء مخطط واضح المعالم يتبنى اجندة اسرائيلية خالصة ، ويحاول الترويج لرواية مجرمي الحرب في تل أبيب وإلقاء تهمة تعطيل دخول المساعدات على مصر ، وهو بالطبع كذب بواح وإفك واضح لا ينطلي على احد .



وتابع "جاد الكريم "مصر لم تغلق المعبر منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ ، واستقبلت وعالجت أكثر من ١٠٠ ألف جريح فلسطيني ، ومصر هي التي اقتطعت من قوتها وقدمت ٨٠٪؜ من المساعدات التي دخلت القطاع ؛ المدهش في هذه الدعوة المشبوهة أنها تتناقض مع الرواية الحقيقية التي يتبناها كل المسئولين الدوليين والمنظمات الإنسانية العالمية. وسؤالي لجماعة الإخوان وأذنابهم في الخارج ولكن من يتبنى أجندتهم .. اليس من الاولى والواقع ان تذهبوا لسفارات إسرائيل والدول الداعمة لها بدلا من السفارات المصريه ؟ .



