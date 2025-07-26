وزيرة البيئة: نعمل على معالجة الصرف الصحي والنفايات والكسرات والمواطن شريك ومسؤول في حماية البيئة

عقد لقاء حواري مع وزيرة البيئة تمارا الزين حول انتشار النفايات الصلبة و​تلوث المياه​ في محافظة بعلبك الهرمل في القرية الزراعية بوداي بحضور روساء بلديات ومخاتير وفاعليات المنطقة. واشارت وزيرة البيئة الى ان "وزارة البيئة لديها عدة ملفات منها رفع تلوث الصرف الصحي عبر محطات التكرير ملف معالجة النفايات الصلبة والكسرات التي تسبب التلوث"٬ لافتة الى ان "كل هذه الملفات يجب ان يكون لدى المواطن وعي وتحديد مسؤلياته تجاه البيئة".

