شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية يعقد مؤتمرًا جماهيريًا فى المنوفية لدعم مرشحه لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

يعقد حزب الجبهة الوطنية مؤتمرًا جماهيريًا موسعًا، مساء اليوم السبت، بمحافظة المنوفية، وذلك لدعم مرشح الحزب على المقعد الفردي بالمحافظة، وسط حضور سياسي وشعبي واسع، وذلك في إطار استعدادات الحزب المتواصلة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة المؤتمرات الجماهيرية التي ينظمها الحزب بمختلف المحافظات، في إطار خطته لحشد التأييد الشعبي، والتواصل المباشر مع المواطنين، وشرح برنامجه الانتخابي وأهدافه خلال المرحلة المقبلة، التي يراها الحزب محورية في بناء دولة المؤسسات وتعزيز دور مجلس الشيوخ في العملية التشريعية.

ودفع الحزب بمرشحه محمد إبراهيم محمد موسى على أحد المقاعد الفردية بالمحافظة، وهو يتمتع بسيرة طيبة وتاريخ من العمل المجتمعي والخدمي داخل المنوفية، ومن المنتظر أن يكون له دور بارز في نقل احتياجات أبناء المحافظة تحت قبة مجلس الشيوخ.

ويشهد المؤتمر حضور عدد من قيادات الحزب، الذين أكدوا أن هذه المؤتمرات تهدف إلى تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، بما يعكس صورة إيجابية عن الديمقراطية التشاركية، ويؤكد أهمية اختيار ممثلين ذوي كفاءة داخل الغرف التشريعية.

كما شدّد الحزب على التزامه بخوض المنافسة على أسس وطنية، بعيدًا عن التجاذبات، مع التركيز على تقديم حلول واقعية للتحديات التي تواجه المجتمع.

ويُنتظر أن يشهد المؤتمر تفاعلًا واسعًا من أبناء محافظة المنوفية، في ظل ارتفاع نسبة التمثيل السياسي للمحافظة، واهتمام أبنائها بالمشاركة الفاعلة في صنع القرار الوطني.