الارشيف / اخبار العالم

دراجة تصطدم بحافلة رحلات.. مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في الوادي الجديد

0 نشر
0 تبليغ

دراجة تصطدم بحافلة رحلات.. مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه، وأُصيب اثنان آخران، في حادث مروري وقع، اليوم السبت، بمدينة موط بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة ومصابين إلى مستشفى الداخلة العام نتيجة حادث سير.

وبالفحص، تبين أن الحادث وقع جراء تصادم دراجة نارية بحافلة رحلات في مدينة موط، وأسفر عن وفاة محمد ماهر أحمد إبراهيم، 21 عامًا، بينما أُصيب كل من محمد عبد المنعم محمد سيد، 23 عامًا، ومقيم بمدينة موط، وآخر (لم يُذكر اسمه) يبلغ من العمر 23 عامًا أيضًا ويقيم بذات المدينة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا