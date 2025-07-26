رئيسة الوزراء الإيطالية: الوقت لم يحن بعد للاعتراف بدولة فلسطين

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن "الوقت لم يحن بعد للاعتراف بدولة فلسطين"، معتبرة أن "القرار الفرنسي في هذا الصدد "متسرع".
وأوضحت ميلوني في تصريحات لصحيفة إيطالية ان "نحن نؤيد حل الدولتين، ولكن فقط بعد اكتمال عملية السلام"، مشيرة إلى أنها لا تنوي اتباع خطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن رسميا عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول المقبل.
