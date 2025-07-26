إصابة شخصين بانفجار في مبنى سكني في اليونان والشرطة تفتح تحقيقا

تحقق شرطة مكافحة الإرهاب اليونانية في انفجار كبير ألحق أضرارا بمبنى سكني في محيط ثيسالونيكي وأسفر عن إصابة اثنين من المارة، وفقا للتلفزيون الرسمي "ارت". وأحدث الانفجار ثقوبا كبيرة في جدران الطابق الأرضي للمبنى في ضاحية سيكييس حيث وقعت الحادثة وحيث يعيش رئيس نقابة لحراس السجون وفق الشرطة. وذكر التلفزيون الرسمي أن "نوافذ في مبانٍ مجاورة تحطمت وتضررت ست سيارات". وأفادت مصادر في الشرطة وكالة فرانس برس بأن "شابا وشابة كانا يمران في مكان قريب أصيبا بشظايا الزجاج".

