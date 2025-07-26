افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن مسيرة اسرائيلية نفذت غارة استهدفت سيارة على طريق صريفا- الطويري. واشار الى ان فرق الاسعاف توجهت الى مكان الغارة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غارة من مسيرة استهدفت سيارة على طريق صريفا- الطويري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.