النشرة: غارة من مسيرة استهدفت سيارة على طريق صريفا- الطويري

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن مسيرة اسرائيلية نفذت غارة استهدفت سيارة على طريق صريفا- الطويري.

واشار الى ان فرق الاسعاف توجهت الى مكان الغارة.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

