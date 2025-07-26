جابر: مجلس شورى الدولة أوقف تنفيذ قرار ضريبة المحروقات ولم يلغِه وندعو للإسراع في دراسة الملف

اشار وزير المال ياسين جابر الى ان "مجلس شورى الدولة أوقف تنفيذ قرار فرض ضريبة على المحروقات لاستكمال دراسة الملف لكنه لم يلغيه وأتمنى على المجلس الإسراع في دراسة الملف".

ولفت في حديث للـLBCI الى ان "قرار زيادة ضريبة على المحروقات بدأ تنفيذه منذ أول حزيران٬ فالقرارات الجمركية تنفذ حالا فمنذ لحظة اتخاذ القرار في مجلس الوزراء أعطيت تعليماتي للجمارك بوقف اخراج بضائع المحروقات حتى اضافة الرسم".

واوضح اننا "في محادثات مع صندوق النقد الدولي ويجب أن نأخذ خيارات في لبنان ويجب أن نعود للإلتزام المالي٬ والمطلوب ألا يقع لبنان في عجز في الموازنة ويجب أن يكون هناك بعض الفائض في الموازنة كي يثبت لبنان أنه قادر على تسديد ديونه وتحسين مداخيله".

واضاف "نقوم بجهد كبير في الموضوع الجمركي والضرائبي وبعد أسابيع تصل Scanners جدد الى الجمارك ويصبح ملزما على كل container أن يمر على الـScanner".