قوى الامن: توقيف شخص في سحمر سرق سيارة من الطريق الجديدة

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي عن ان "بتاريخ 22-07-2025، وحوالي السّاعة 18،00، ادّعى المواطن: ع. ح. (مواليد عام 1986، لبناني) لدى فصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت حول تعرّض سيّارته نوع "كيا" للسرقة من قبل شخصٍ مجهول، وبداخلها محفظته، وهاتفه الخلوي. وبنتيجة المُتابعة، تبيّن أنّ السيّارة المسروقة موجودة في بلدة سحمر".

واشارت الى ان "على أثر ذلك، توّجهت قوة من فصيلة جبّ جنّين في وحدة الدّرك الإقليمي إلى البلدة المذكورة بمؤازرة دوريّة من مفرزة استقصاء البقاع، للعمل على توقيف السّارق. وحوالى الساعة 22،00 من التاريخ ذاته، وبعد تحديد مكان السيارة وسائقها في داخل شوارع البلدة، داهمت القوّة المحلة، وتمّ توقيفه وهو المدعو: - ع. ز. (مواليد عام 1997، لبناني) من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه. تمّ تسليم السيّارة إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحقّ (ع. ز.) بناءً على إشارة القضاء المختصّ".