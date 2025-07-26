وفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني

توفي الفنان اللبناني الكبير ​زياد الرحباني​ عن عمر ناهز 69 عاما.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

زياد عاصي الرحباني، فنان لبناني وُلد في الأوّل من كانون الثاني 1956 في بلدة أنطلياس بقضاء المتن في جبل لبنان. ينتمي إلى عائلة فنية بارزة، فهو نجل الفنانة فيروز والملحن عاصي الرحباني، أحد مؤسسي مدرسة الأخوين رحباني في الموسيقى والمسرح.

بدأ زياد مسيرته الفنية مبكرًا، وبرز اسمه في السابعة عشرة من عمره عندما قام بتلحين أغنية "سألوني الناس" التي أدّتها والدته فيروز عام 1973، إثر تعرض والده لوعكة صحية منعته من متابعة العمل. في العام نفسه، كتب وأخرج أولى مسرحياته بعنوان "سهرية"، وشكّلت انطلاقة مشروعه المسرحي الذي تميز بلغة مباشرة ونقد سياسي واجتماعي واضح.

