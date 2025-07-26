وكالة مهر الإيرانية: مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 في الهجوم على محكمة في مدينة زاهدان

افادت وكالة مهر الإيرانية، عن "مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 في الهجوم على محكمة في مدينة زاهدان". وفي وقت سابق، اعلن التلفزيون الإيراني ان "مسلحين ينفذون هجوما إرهابيا على محكمة في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان".

