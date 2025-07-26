حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن ثلث سكان قطاع غزة يضطرون إلى قضاء أيام دون الحصول على الطعام.
وأشار البرنامج في بيان إلى أن "حوالي 90 ألف امرأة وطفل يعانون من سوء التغذية ويحتاجون إلى علاج عاجل"، مؤكدا أن 9 أشخاص لقوا حتفهم الأسبوع الماضي بسبب سوء التغذية.
وجاء هذا التحذير في إطار الجهود المستمرة لتنبيه المجتمع الدولي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وأمس الجمعة، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن ما يحدث بقطاع غزة، في ظل العدوان المتواصل والحصار الذي تفرضه إسرائيل "مجاعة جماعية مدبرة ومتعمدة".
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج الأغذية العالمي حذّر من أن ثلث سكان قطاع غزة يضطرون إلى قضاء أيام دون الحصول على الطعام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.