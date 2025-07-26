هزة بقوة 5.9 درجات ضربت منطقة بابوا الغربية في إندونيسيا

ضربت هزة بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، منطقة بابوا الغربية في إندونيسيا، وفقا لما أعلنه معهد الأبحاث الألماني لعلوم الأرض.

وأوضح المعهد في بيان أن "مركز ال​زلزال​ كان على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن".

وتقع إندونيسيا ضمن منطقة نشطة زلزاليًا تعرف بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ، حيث تتصادم الصفائح التكتونية، ما يتسبب في حدوث زلازل وانفجارات بركانية متكررة.