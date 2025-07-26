تحالف أسطول الحرية يعلن عودة الاتصال بسفينة "حنظلة"

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن تحالف أسطول الحرية عودة الاتصال مع سفينة "حنظلة" التي أبحرت من شواطئ إيطاليا في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة .

وأفاد التحالف، عبر منشور على حسابه في تلغرام، فجر الجمعة، أن الاتصال مع سفينة "حنظلة" انقطع لمدة نحو ساعتين.

وقال: "شوهدت العديد من الطائرات المسيرة بمحيط السفينة، وهذا يزيد المخاوف من تعرضها لهجوم".

وأكد عودة الاتصال مع "حنظلة" وأن السفينة تواصل مهمتها، وهي الآن على بعد نحو 349 ميلًا بحريًا من غزة.

وفي فيديو مرفق بالمنشور، أوضحت الناشطة على متن السفينة تان صافي، أنهم ليسوا على علم بأنباء الانقطاع العالمي للإنترنت لشركة ستارلينك التابعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

وقالت صافي إن بعض الخبراء نظروا بالوضع ووصفوه بأنه "غير عادي"، مضيفة: "هذه ليست المرة الأولى التي يعمل فيها إيلون مع إسرائيل، ولكن ما حدث على الأرجح هو انقطاع عالمي".

وأكدت الناشطة أن المسيرات لا تزال قرب السفينة.

والخميس، أعلن التحالف في منشور على تلغرام، انقطاع الاتصال مع "حنظلة" وأن هناك العديد من المسيرات قرب السفينة، مضيفًا: "هذا يعني أنه ربما تم اعتراضها أو مهاجمتها".

وفي 13 يوليو/ تموز الجاري، أبحرت "حنظلة" من ميناء سيراكوزا الإيطالي، قبل أن ترسو في ميناء غاليبولي في 15 من الشهر نفسه، لتجاوز بعض المشكلات التقنية، لتعاود الإبحار مجددا في 20 يوليو باتجاه غزة، وعلى متنها 21 ناشطا.

جدير بالذكر أن سفينة "الضمير" لكسر الحصار عن غزة، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في 2 مايو/ أيار الماضي، أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.

وفي 9 يونيو/ حزيران الماضي، استولى الجيش الإسرائيلي على سفينة "مادلين" ضمن "أسطول الحرية" من المياه الدولية، بينما كانت في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر لنقل مساعدات إنسانية، واعتقل 12 ناشطا دوليا كانوا على متنها، ولاحقا رحلت إسرائيل الناشطين شرط التعهد بعدم العودة إليها.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر : وكالات