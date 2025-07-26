الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من جنوب قطاع غزة وسقط بمنطقة مفتوحة

اعلن الجيش الإسرائيلي "اننا رصدنا إطلاق صاروخ من جنوب قطاع غزة وسقط بمنطقة مفتوحة". وكانت قد افادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن ان "صفارات الإنذار تدوي في كيسوفيم بغلاف قطاع غزة".

