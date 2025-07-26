عائلة الوزير السابق عبدالله بوحبيب تقبّلت التعازي بوفاته في مار عبدا - رومية

توافدت الشخصيات إلى صالون كنيسة ​مار عبدا​ - رومية لتقديم واجب العزاء بالوزير السابق عبدالله بو حبيب.

ومن الشخصيات التي قدمت ال​تعازي​ أمس على التوالي: الرئيس أمين الجميّل وعقيلته، الرئيس ميشال عون، النائب نعمة إفرام، السفيرة الأميركية ليزا جونسون، النائب إلياس حنكش، نائب رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان نجاد فارس، مدير عام أمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندس، مستشار رئيس الجمهورية جان عزيز والمتحدّثة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية اللبنانية نجاة شرف الدين، سفير لبنان لدى بلجيكا وليد حيدر، رئيس الرابطة المارونيّة مارون الحلو، عصام حداد، الوزراء السابقون عباس الحلبي وفريج صابونجيان وسليم جريصاتي وغازي وزني ، السيدة يمنى بشير الجميّل، رئيس اتحاد بلديات المتن الجنوبي إدمون غاريوس وعقيلته، مدير عام كهرباء لبنان كمال حايك، السفير البرازيلي تارسيسيو كوستا.

وتقبل التعازي اليوم السبت ابتداء من الحادية عشرة لغاية السادسة مساء في صالون كاتدرائيّة مار جرجس المارونيّة - بيروت، وابتداء من الحادية عشرة من يوم غد الأحد، بحيث تقام مراسم الدفن الرابعة من بعد الظهر في الكنيسة المذكورة، لينقل الجثمان بعدها إلى رومية حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.