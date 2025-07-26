وفاة طفلين جراء اندلاع حريق داخل شقة سكنية في طرابلس

سيطرت فرق الدفاع المدني على ​حريق​ اندلع داخل شقة سكنية بين منطقتي الرفاعية والقلعة في طرابلس. وأسفر الحريق عن وفاة طفلين توأم (عامان ونصف) أثناء نومهما، إذ تعذّر إنقاذهما قبل انتشار النيران.

وقد نُقل جثماناهما إلى مستشفى القبة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد سبب الحريق.