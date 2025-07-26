سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق اندلع داخل شقة سكنية بين منطقتي الرفاعية والقلعة في طرابلس. وأسفر الحريق عن وفاة طفلين توأم (عامان ونصف) أثناء نومهما، إذ تعذّر إنقاذهما قبل انتشار النيران.
وقد نُقل جثماناهما إلى مستشفى القبة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد سبب الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفلين جراء اندلاع حريق داخل شقة سكنية في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.