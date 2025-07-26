النشرة: بدء رفع الردميات من الأماكن الملاصقة للمباني المدمرة في صور

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنه "بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين إلى ​بلدية صور​ حول الردميات المتناثرة قرب الأبنية التي أستهدفت خلال العدوان الاسرائيلي وتم ​رفع الردميات​ منها، عقد في البلدية اجتماع مع مدير مكتب صور الاقليمي في مجلس الجنوب حسن هاني والمهندس محمد بحر، عرض خلاله للمشكلة التي يعاني منها المواطنين خصوصًا بعدما أصبحت هذه الردميات مكبّات للنفايات.".

وبعد أخذ الموافقة من رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر على تلزيم الأعمال، باشرت فرق الأشغال اليوم برفع تلك الردميات من شارع كريت وستستكمل في الأيام المقبلة لتشمل كافة النقاط المتفق عليها، وقد أشرف على الأعمال إلى جانب المهندس حسن هاني، نائب رئيس البلدية علوان شرف الدين ورئيس لجنة الأشغال هشام غريّب، حيث التقوا بالمواطنين أصحاب المنازل المتضررة والذين شكروا البلدية ومجلس الجنوب على الاستجابة السريعة لنداءاتهم.