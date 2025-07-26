شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندى: فيديوهات الإخوان المفبركة محاولة بائسة للنيل من استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بسرعة وشفافية تعامل وزارة الداخلية مع ما تم تداوله من فيديو مفبرك زعمت فيه بعض الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة، مؤكدًا أن رد الوزارة كان حاسما وضروريا في ظل تصاعد محاولات التشويه التي تقودها تلك الجماعة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأوضح "الجندي"، أن بيان وزارة الداخلية كشف زيف الادعاءات المتداولة، كما أنه يعكس يقظة مؤسسات الدولة أمام حملات التضليل التي تمارس ضدها بشكل متكرر، لافتا إلى أن ضبط القائمين على إعداد وترويج هذا المقطع المفبرك يمثل رسالة قوية بأن مصر لا تتهاون مع من يعبث بوعي المواطنين أو يسعى لبث الفوضى، قائلا: " هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، في ظل النشاط المتزايد للآلة الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي، والتي تركز في المرحلة الحالية على بث الشائعات، وتزييف الأحداث، وفبركة المستندات المصورة أو المسموعة من أجل التأثير على ثقة المواطنين في أجهزتهم الأمنية، وخلق حالة من البلبلة والتشكيك في الداخل المصري."

وأكد "الجندي"، أن هذه الممارسات تندرج ضمن ما يُعرف بـ"الحرب النفسية"، وهي حرب تعتمد على الشائعة والمعلومة الكاذبة والتأثير العاطفي بهدف إنهاك الشعوب معنويا، وزعزعة استقرارها دون الحاجة إلى أدوات تقليدية للصراع، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية تحاول اللعب على أوتار الأزمات وتضخيم الوقائع عبر منصاتها الإعلامية المدفوعة من الخارج، مشددا على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي، خاصة في أوساط الشباب، بالتوازي مع الجهود الأمنية، مشيرا إلى أهمية تعزيز دور المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية في ترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات وعدم الانسياق وراء كل ما يُبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو تلك القنوات المعروفة بعدائها للدولة المصرية.

كما دعا النائب حازم الجندي، المواطنين إلى التعامل مع الأخبار المغرضة بحذر، والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة في استقاء المعلومات، معربا عن ثقته الكاملة في وعي الشعب المصري الذي أصبح أكثر إدراكا لمخططات الجماعة الإرهابية وأساليبها الملتوية في تشويه الإنجازات أو بث الفتن، مشددا على أن مصر ستظل عصية على المؤامرات، بفضل تماسك مؤسساتها، ويقظة أجهزتها، ووعي شعبها الذي أفشل محاولات كثيرة في السابق، وسيظل حائط الصد الأول في مواجهة كل من يسعى للإساءة للدولة وزعزعة استقرارها.