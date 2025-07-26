رئيس الوزراء البريطاني: الدولة حقّ غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الوضع في قطاع غزة وصل إلى مستوى حرج جديد ويستمر في التدهور، واصفا إياه بالكارثة الإنسانية.

وأضاف في بيان صحفي: سأجري مباحثات هاتفية مع شركاء المجموعة الثلاثية الأوروبية، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وسنناقش خلاله ما يمكننا القيام به بشكل عاجل لوقف عمليات القتل وتزويد الناس بالطعام الذي يحتاجون إليه بشدة".

وتابع ستارمر: "الدولة حقّ غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، وأن وقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل قائم على دولتين يضمن السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين".

وأوضح أن باريس وبرلين ولندن اتفقت "على الحاجة الملحّة لأن تغيّر إسرائيل مسارها، وتسمح بدخول المساعدات التي تحتاج إليها غزة بشدّة من دون تأخير".

المصدر : وكالات