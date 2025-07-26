وزيرا خارجية العراق وإيران أكدا أهمية تكثيف الجهود لإيصال المساعدات العاجلة لسكان غزة

أعلنت ​وزارة الخارجية العراقية​، أنّ "وزير الخارجيّة ​فؤاد حسين​ تلقّى اتصالًا هاتفيّا من نظيره الإيراني ​عباس عراقجي​، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثّنائيّة بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليميّة والدّوليّة ذات الاهتمام المشترك".

وأوضحت في بيان، أنّ "الاتصال تناول مستجدّات المحادثات الجارية في ​تركيا​ بين إيران والدّول الأوروبيّة الثّلاث (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا)، إضافةً إلى التحدّيات الّتي تعيق استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "الجانبَين تطرّقا إلى الوضع الإنساني الكارثي في ​قطاع غزة​، في ظل استمرار المجاعة وتدهور الأوضاع المعيشيّة، حيث شدّدا على أهميّة تكثيف الجهود الدّوليّة لإيصال المساعدات الإنسانيّة العاجلة إلى سكان القطاع، وتنسيق المواقف في المحافل الدّوليّة دعمًا للقضيّة الفلسطينيّة".