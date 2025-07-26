احتواء حريق غابات في قبرص أوقع قتيلين

أعلنت السلطات القبرصية أن فرقها تمكنت من احتواء حريق غابات مدمر أودى بشخصين وأتى على عشرات المنازل في الجزيرة المتوسطية.

وقال رئيس جهاز الإطفار نيكوس لونغينوس إن الوضع الجمعة "جيد جدا" بعد اندلاع بؤر صغيرة ليلا.

وأكد أن الحريق الذي استمر ثلاثة أيام تم احتواؤه لكن عناصر الإطفاء لا يزالون على أهبة الاستعداد تحسبا من اشتعال بؤر جديدة.

وأكد "استمرار الحاجة لقوات الإطفاء في الأيام القادمة. درجات الحرارة مرتفعة جدا والرطوبة منخفضة والارض في المنطقة المتضررة تنطوي على تحديات".

أتى الحريق وهو الأسوأ في تاريخ قبرص على قرابة 125 كلم من المساحات الجبلية، بحسب جامعة قبرص للتكنولوجيا.

وتعاني الجزيرة المتوسطية من جفاف مستمر منذ سنوات، وشهدت موجة حرّ هذا الأسبوع وصلت معها الحرارة إلى 44 درجة مئوية فيما أججت الرياح العاتية النيران.

ولقي زوجان مُسنّان حتفهما في سيارتهما أثناء محاولتهما الفرار من الحريق قرب ليماسول، ثاني أكبر مدن قبرص.

وأفادت السلطات الصحية بأن سبعة مصابين يتلقون العلاج في المستشفى، اثنان منهم في حالة خطرة لكن لا تهدد حياتهما.

وأعلنت السلطات المحلية تضرر 72 منزلا حتى الآن وتدمير 43 منزلا بالكامل.

وتجري الشرطة تحقيقا في أدلة تشير إلى احتمال أن يكون الحريق مفتعلا.