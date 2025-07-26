«التحالف الدولي» يستهدف خلية لـ«داعش» بريف حلب الشرقي

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (الاتحاد)

نفذت قوات خاصة من التحالف الدولي، بالتنسيق مع وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) عملية إنزال جوي نوعية في حي البوغزال بمدينة الباب شرقي حلب، استهدفت خلية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، سبق العملية فرض طوق أمني مشدد حول الموقع المستهدف، وانتشار مكثف للقوات على الأرض، تزامنا مع تحليق مروحيات التحالف في أجواء المنطقة، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأسفرت العملية عن سقوط أفراد الخلية الأربعة، بين قتيل ومعتقل، نتيجة الاشتباك المباشر ورمي القنابل على مواقعهم، فيما لم تعرف بعد الحصيلة الدقيقة للعملية.

ووفقاً للمعلومات، فإن الخلية التي جرى استهدافها بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة كان من بين أفرادها عناصر ينشطون في عمليات تنسيق وتحريك خلايا نائمة في الشمال السوري.