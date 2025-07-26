بريطانيا وأستراليا توقعان اتفاقية تمتد 50 عاماً لبناء غواصات نووية

ابوظبي - سيف اليزيد - سيدني (وكالات)

أعلنت بريطانيا وأستراليا أنهما ستوقعان اتفاقيةَ تعاون لبناء غواصات أسترالية تعمل بالطاقة النووية، ورحبتا بمراجعة إدارة الرئيس دونالد ترامب لدور الولايات المتحدة في اتفاق الدفاع الثلاثي.

والتقى وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ووزير الخارجية ديفيد لامي الجمعة بنظيريهما الأستراليين ريتشارد مارليس وبيني وونج، في سيدني، لحضور اجتماع ثنائي سنوي.

وقال مارليس إنه سيوقع مع هيلي اليوم (السبت) اتفاقيةً تستمر 50 عاماً، لتعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق ببناء أسطول أسترالي من الغواصات التي تعمل بالتكنولوجيا النووية الأميركية.

وقال مارليس: «إنها اتفاقية مهمة كالتي تم توقيعها بين دولتينا منذ الاتحاد»، مشيراً إلى توحيد عدة مستعمرات بريطانية لتشكيل حكومة أسترالية في عام 1901.

وتم الإعلان في عام 2021 عن التحالف الأمني الثلاثي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، والذي يُعرف باسم «أوكوس» (AUKUS)، بهدف تعزيز الوجود العسكري الغربي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ومن المقرر أن تحصل أستراليا على ثماني غواصات على الأقل، بما في ذلك ما بين ثلاث وخمس غواصات أميركية مستعملة من طراز فرجينيا.