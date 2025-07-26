الارشيف / اخبار العالم

ألبانيا.. إصابة 3 أشخاص وإجلاء 2000 إثر حريق غابات

واس - تيرانا 0 تبليغ

الدمام - شريف احمد - أصيب ثلاثة أشخاص اليوم، في حريق للغابات قرب بلدة دلفينا في جنوب ألبانيا.
وأفادت نائبة رئيس بلدية دلفينا في بيان، أن الحريق نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص بحروق واختناق، وأجلي نحو (2000) شخص من منازلهم، مشيرةً إلى أن الحريق أدى إلى إخلاء (6) قرى، ودمار(10) منازل.
حرائق الغابات - أ ف ب
موجة حر

وشهدت اليونان ومنطقة البلقان الأوسع نطاقًا ثالث موجة حر صيفية خلال الأسبوع الجاري، إذ مُنع العمال من أداء عملهم، وكافح رجال الإطفاء لاحتواء الحرائق المنتشرة في الريف.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

