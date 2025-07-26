شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من حرائق غابات.. موجة الحر تتواصل في اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقعت الأرصاد الجوية في اليونان أن تتواصل موجة حر تضرب البلاد منذ الإثنين لأكثر من أسبوع، فيما اقتربت الحرارة من تسجيل 46 درجة مئوية الجمعة.وأفاد المرصد الوطني في أثينا بأن الحرارة القصوى بلغت 45,8 درجة في ميسينيا بمنطقة بيلوبونيز. وفي أجزاء من العاصمة أثينا، بلغت الحرارة القصوى 42 درجة وقد سُجلت أيضا في ميناء بيرايوس الرئيسي.وأعلن المسؤولون مرة أخرى تعديل ساعات فتح الأكروبوليس، أهم موقع سياحي في اليونان، حرصا على سلامة الزوار والموظفين. وأغلق الصرح من منتصف النهار حتى الخامسة بعد الظهر، وهي الفترة الأشد حرا خلال النهار، تماشيا مع قواعد السلامة المعتادة.وعدّلت وكالة الأرصاد الجوية اليونانية نشرتها التحذيرية لتُشير إلى أن درجات الحرارة ستبدأ الانخفاض بعد يوم الإثنين 28 يوليو، بدلا من عطلة نهاية الأسبوع كما كانت قد أفادت في وقت سابق.ويتوقع أن تشتد الرياح الشمالية الجمعة ما يثير المخاوف من اندلاع حرائق، وفق الأرصاد.وأتى حريق غابات في وقت سابق هذا الأسبوع على أكثر من 1130 هكتارا من الأحراج والأراضي العشبية قرب قرية فينييوس الجبلية في البيلوبونيز. ويبدو أن الحريق بدأ بسبب عاملين كانا يستخدمان معدات تلحيم قرب غابة.وأفاد المرصد الوطني بأن أكثر من نصف المنطقة المتضررة هي غابة صنوبر لا يمكن أن تتجدد بشكل طبيعي. واندلع حريق قرب مدينة كيلكيس شمال اليونان ما استدعى إخلاء جامعة ومنازل ومحلات تجارية، وفق جهاز الإطفاء.ومن المتوقع أن تصل الحرارة القصوى في اليونان إلى 44 درجة مئوية السبت، بينما تسجل في أثينا 42 درجة مئوية.وفي ألبانيا المجاورة أُعلن عن 10 حرائق نشطة بينها حريق في دلفينا قرب الحدود مع اليونان.وتمت السيطرة على حريق آخر في كاكافيا قرب المعبر الحدودي مع اليونان الخميس.