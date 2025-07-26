الخارجية البرازيلية رحبت بقرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين

رحبت وزارة الخارجية البرازيلية بإعلان فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين و"حثت كل الدول الأخرى التي لم تفعل ذلك بعد" على اتخاذ القرار نفسه.

وأشارت في بيان، إلى أن "اعتراف عدد متزايد من الدول بالدولة الفلسطينية (...) يساهم في تلبية تطلعات السلام في المنطقة والحرية وتقرير المصير للشعب الفلسطيني".